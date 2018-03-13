اليونان: العثور على جثة مهاجر لقى حتفه فى نهر "إفروس" الحدودى مع تركيا







أ ش أ

أعلنت الشرطة اليونانية، أنه تم العثور على جثة شخص ملقاة فى نهر حدودي، ويرجح أنه كان يحاول الوصول إلى البلاد بشكل غير شرعى قادما من تركيا.



وذكر بيان للشرطة اليونانية - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، اليوم الثلاثاء- أنه تم العثور أمس الإثنين، على جثة شخص يبدو أنه مهاجر ذات أصول أفريقية أو آسيوية فى الثلاثينيات أو الأربعينيات من عمره، كان قد لقى حتفه قبل أيام من اكتشاف جثته فى دلتا نهر "إفروس" الممتد بنى الحدود التركية/ اليونانية فى منطقة (تراقيا)..ولا تزال أسباب الوفاة وهوية القتيل غير واضحة حتى الآن.



يذكر أن الآلاف من اللاجئين والمهاجرين المتضررين اقتصاديا يصلون إلى اليونان قادمين من تركيا كل عام وذلك فى إطار محاولتهم للانتقال إلى الدول الأوروبية الأكثر ثراء، بينما يقع معظمهم ضحية الغرق فى بحر "أيجه" أو نهر "إفروس".