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اليوم.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة منصور أبو جبل و12 آخرين بتهمة التجمهر

الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:00 ص
اليوم.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة منصور أبو جبل و12 آخرين بتهمة التجمهر منصور أبو جبل





كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة النيابة فى محاكمة أمين الشرطة منصور أبو جبل و12 أمينا آخرين، فى اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية.

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد. ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون. 


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