"اليوم السابع": ترصد التعديات على طريق بولين الفوائد بكوم حمادة

البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة



سادت حالة من الغضب بين أهالى مجلس قرى بولين الفوائد التابعة لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بعدما تجاهل المسئولون طريق القرية الوحيد والمصرف المكتظ بالحشائش والبوص والروائح الكريهة وواصل بعض الأهالى التعدى على حرم الطريق ومحطة السكة الحديد وردم المصرف المار بالقرية.

ويجسد طريق بولين الفوائد، صورة حية للوضع المتردى الذى آلت إليه الطرق فى مركز كوم حمادة بالبحيرة، نتيجة لسوء حالته وتواضع إمكاناته ووجود كوبرى بدون حواجز جانبية مما يهدد حياة الأطفال والمارة والطريق فردى للاتجاهين ولا يتجاوز 4 أمتار، بعدما كان 7 أمتار قبل تعدٍ البعض وتآكل 3 أمتار من الطريق تحت سمع وبصر مسئولى الوحدة المحلية بكوم حمادة.

انتقلت عدسة "اليوم السابع" ورصدت كارثة طريق كفر بولين والتعديات على المصر وحرم السكة الحديد والكارثة الكبرى عدم دون وجود حواجز خرسانية أو إضاءة، للكوبرى المار فوق المصرف، فضلا عن المنحيات الخطيرة والمحاور الموجودة فى الطريق والتى تسهم فى وقوع العديد من الحوادث.

وترتكز مشكلات الطريق فى عدم وجود إنارة وضيق الطريق وسوء حالته فضلا عن عدم رصفه والتعديات الصارخة على الطريق وفضلات تطهير المصرف المتراكمة.

فى البداية عبر، وجيه حبيب، أحد أهالى القرية والمهتمين بهذا الشأن: عن استيائه من عدم تدخل الجهات المعنية، مؤكدا على استمرار التعديات على الطريق وردم المصرف العمومى بقرية بولين الفوائد مما يؤثر على الأراضى الزراعية لكونه مصرفا تصرف فيه مياه الرى، وفضلا عن التعديات على الطريق وإعاقة الحركة المرورية.

ويضيف حبيب تقدمنا بالعديد من الشكاوى للوحدة المحلية وهندسة الصرف بكوم حمادة وأملاك الدولة لإزالة التعديات ورفع آثار تطهير المصرف من الطريق دون جدوى مطالبا المهندسة نادية عبده بسرعة التحرك وإنقاذ طريق القرية الوحيد .

ويضيف أحمد إبراهيم العقدة من أهالى القرية أننا نعانى منذ سنوات من جراء تعدٍ البعض على أكثر من 3 أمتار على طريق مدخل بولين الفوائد على مشروع الصرف، مؤكدا أننا تقدمنا بشكاوى عديدة لإزالة التعديات دون جدوى، فضلا عن أنه يوجد تعديات على المصرف بجوار السكة الحديد بنهاية المصرف.

جموع أهالى قرية بولين الفوائد تطالب المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بسرعة التدخل وحل الأزمة المتفاقمة، خاصة بعد ردم المصرف والتعدى على 3 أمتار من الطريق .

من جانبها وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بتشكيل لجنة من الطرق وأملاك الدولة وحماية الأراضى وهندسة الصرف للمعاينة على الطبيعة، وصدر قرار للمساحة بفصل الملكيات الخاصة عن العامة وتحديدها لإزالة التعديات .