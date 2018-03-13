اليابان تدعو كوريا الشمالية لاتخاذ خطوات ملموسة تجاه نزع السلاح النووى







طوكيو (أ ش أ)

دعا رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع الأسلحة النووية بعد أن أعربت بيونج يانج عن استعدادها لإجراء محادثات حول برامجها النووية والصاروخية مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن آبى قوله خلال اجتماعه مع أحد المبعوثين الكوريين الجنوبيين الذين التقوا مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى وقت سابق من هذا الشهر فى بيونج يانج "من المهم بالنسبة لكوريا الشمالية اتخاذ خطوات ملموسة وتنفيذ ما قالته للمضى قدما نحو نزع السلاح النووى."

وبعد محادثاتهما فى مكتب رئيس الوزراء، قال مدير جهاز الاستخبارات الكورية الجنوبية سوه هون، إن آبى أعرب عن احترامه للرئيس الجنوبى مون جاى وتحركاته لتحسين العلاقات مع بيونج يانج والحفاظ على فترة السلام بهدف نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية.

ووعد رئيس الوزراء اليابانى بالتعاون "بكل الطرق الممكنة" لنجاح القمتين المنتظرتين بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وفقا لما ذكره المبعوث الكورى الجنوبى الذى يزور طوكيو لاطلاع المسؤولين اليابانيين على نتائج رحلته لبيونج يانج.

وأفاد آبى إنه سيزور الولايات المتحدة فى أوائل الشهر المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الامريكى دونالد ترامب وتنسيق سياساتهما بشأن كوريا الشمالية قبل عقد أول اجتماع بين دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية فى مايو المقبل.

وخلال الاجتماع،نقل المبعوث سوه رسالة مون لآبى بأن التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان ضرورى لتحويل حركة السلام فى شبه الجزيرة الكورية.