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الهلال الأحمر السورى يجلى حالات طبية وأطفال من الغوطة الشرقية (صور)

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:31 م
الهلال الأحمر السورى يجلى حالات طبية وأطفال من الغوطة الشرقية (صور) إجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية





كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
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نفذ الهلال الأحمر السورى، اليوم الثلاثاء، عملية إجلاء لعدد من الحالات الطبية الحرجة مع مرافقين من أفراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية، وذلك عقب إعلان الأمم المتحدة أن أكثر من 1000 حالة بحاجة إلى إجلاء عاجل.

واستقل السوريين الحافلات التابعة للهلال الأحمر السورى للخروج من مدينة الغوطة الشرقية، واللذين رافقهم أعضاء الهلال الأحمر، فيما فرضت القوات الروسية سيطرة أمنية على الطريق الآمن لخروج المدنيين حتى لا يتعرضوا إلى أى أعمال عنف من قبل الإرهابيين المرابطين فى المدينة السورية.

وكان ياسر دلوان رئيس المكتب السياسى لجيش الإسلام، أكبر فصائل المنطقة، أكد لـ"فرانس برس"، أنه "سيتم الثلاثاء خروج دفعة من الحالات الطبية الحرجة مع مرافقيهم عبر معبر الوافدين الواقع شمال شرق مدينة دوما، أكبر مدن الغوطة الشرقية المحاصرة، من دون أن يحدد العدد الاجمالى"، وأعلن جيش الاسلام، فى بيان، الاثنين، "الاتفاق عبر الأمم المتحدة مع الطرف الروسى للقيام بعملية اجلاء المصابين على دفعات للعلاج خارج الغوطة"، وعند معبر الوافدين، توجهت سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر السورى إلى آخر نقطة تحت سيطرة الجيش السورى تمهيداً لدخولها إلى المنطقة المحاصرة، وفق ما شاهدت مراسلة فرانس برس.

وأكد مصدر عسكرى سورى عند المعبر، لـ"فرانس برس"، أنه "سيتم إجلاء جرحى وحالات طبية حرجة اليوم مع عدد من المدنيين"، وأضاف "لا مسلحين سيخرجون اليوم، فيما قالت مراسلة "فرانس برس"، إن فرق الأمم المتحدة يتقدمها الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة فى سوريا ومنسق الشئون الإنسانية على الزعترى، وصلت صباح الاثنين إلى المعبر.

وكان مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى سوريا، أعلن، الاثنين، الحاجة العاجلة لإجلاء 1000 حالة طبية من الغوطة الشرقية، حيث تشن قوات النظام منذ 18 فبراير هجوماً عنيفاً تسبب بمقتل 1185 مدنياً على الأقل، وفق المرصد السورى لحقوق الانسان، وقالت الناطقة باسم المكتب ليندا توم، لـ"فرانس برس"، الاثنين، "هناك أكثر من 1000 شخص بحاجة إلى اجلاء طبى، معظمهم من النساء والأطفال، ومن بين تلك الحالات وفق الأمم المتحدة، 77 حالة طارئة تعد "أولوية".

طفلان سوريان يجلسان أمام شعار الهلال الأحمر
طفلان سوريان يجلسان أمام شعار الهلال الأحمر

 

الهلال الأحمر السورى يجلون أطفال من الغوطة الشرقية
الهلال الأحمر السورى يجلون أطفال من الغوطة الشرقية

 

شاب سورى يودع الأطفال قبل مغادرتهم الغوطة الشرقية
شاب سورى يودع الأطفال قبل مغادرتهم الغوطة الشرقية

 

إجلاء أطفال سوريين من الغوطة الشرقية
إجلاء أطفال سوريين من الغوطة الشرقية

 

الهلال الأحمر السورى يجلى أطفال من الغوطة الشرقية
الهلال الأحمر السورى يجلى أطفال من الغوطة الشرقية

 

أفراد الهلال الأحمر السورى ينظمون عملية الإجلاء من الغوطة
أفراد الهلال الأحمر السورى ينظمون عملية الإجلاء من الغوطة

 

طفل سورى ينظر من نافذة حافلة قبل مغاردته الغوطة الشرقية
طفل سورى ينظر من نافذة حافلة قبل مغاردته الغوطة الشرقية

 

حافلات نقل الأطفال السوريين من الغوطة الشرقية
حافلات نقل الأطفال السوريين من الغوطة الشرقية

 

طفلة سورية مصابة أثناء نقلها من الغوطة الشرقية
طفلة سورية مصابة أثناء نقلها من الغوطة الشرقية

 

استعداد مدنيين لمغادرة الغوطة الشرقية
استعداد مدنيين لمغادرة الغوطة الشرقية

 

أسر سورية تغادر الغوطة الشرقية
أسر سورية تغادر الغوطة الشرقية

 

أسر سورية تستعد لمغادرة الغوطة الشرقية
أسر سورية تستعد لمغادرة الغوطة الشرقية

 

الهلال الأحمر السورى ينقل أسر سورية من الغوطة الشرقية
الهلال الأحمر السورى ينقل أسر سورية من الغوطة الشرقية

 

طفل سورى ينظر إلى السماء مبتسمًا قبل مغادرة الغوطة
طفل سورى ينظر إلى السماء مبتسمًا قبل مغادرة الغوطة

 


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