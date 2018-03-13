النيابة تطلب التقرير الطبى لـ7 طالبات أصبن بتسمم بعد تناول فول وطعمية بالجيزة

النيابة تطلب التقرير الطبى لـ7 طالبات أصبن بتسمم بعد تناول فول وطعمية بالجيزةالثلاثاء، 13 مارس 2018 12:33 م
الاسعاف - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة التقرير الطبى الخاص بـ7 فتيات تعرضن للتسمم نتيجة تناولهن سندوتشات فول وطعمية من مطعم بالجيزة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن 7 طالبات بالمعهد الفنى الصحى أصيبن بحالة تسمم بعد تناولهن سندوتشات فول وطعمية، من أحد المطاعم بالجيزة.
وبسؤال الفتيات اتهمن صاحب المطعم بالتسبب فى الإصابة التى لحقت بهن، فتم ضبط صاحب المطعم وشريكه وعامل به، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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عدد الردود 0
بواسطة:
طرازان
فين الحلاليف !!!!
دلقتى الحلاليف الارهابيين يخرجوا من مواقعهم فى البللاليع و يقولوا أنهم أتسمموا فى الجامعة .