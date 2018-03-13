النيابة تجدد حبس حسن البنا ومصطفى الأعصر 15 يوماً بتهمة نشر أخبار كاذبة







كتب أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس مصطفى الأعصر وحسن البنا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور .

وتضم القضية صحفي آخر هو معتز ودنان، الذي أجرى حواراً مع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذى قال فيه إن الفريق سامي عنان يمتلك وثائق تمس الأمن القومى وتم عرض ودنان على النيابة يوم 20 فبراير الماضى، وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وتعتبر القضية 441، استكمالا لقضية أخرى، يواجه فيها عددا من الصحفيين والقائمين على مجال النشر نفس الاتهامات وهي القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية "المحور الاعلامي" لجماعة الاخوان أو قضية "مكملين 2".