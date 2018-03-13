النقض تلغى حكم تغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات مصر

ألغت محكمة النقض، الحكم الصادر ضد الإعلامى باسم يوسف مقدم برنامج ساخر ببطلان تغريمه 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات مصر.

وحكمت المحكمة ببطلان حكم التحكيم بتغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه، وألزمت المطعون ضده الأول شركة كيوسيفت بـ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.وقضت المحكمة بإلزام المطعون ضده الثانى بـ200 جنيه أتعاب المحاماة.

كانت الدائرة 7 مدني بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، قضت برفض دعوى بطلان إيداع عقد حكم تحكيم دولي صادر بتغريم مقدم البرامج الساخر باسم يوسف 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات مصر.



وجاء فى الدعوى التي أقامها باسم يوسف، إن مجموعة قنوات مصر استغلت تشابه اسمها مع اسم شركة «سي بي سي»، ونسبت الحكم لها، وطالبت باسم يوسف بدفع الغرامة لها في دعوى قضائية، وأرفقت حكم التحكيم الدولي إلى الدعوى بالمخالفة للقانون والتزوير.



وحملت الدعوى رقم 1892 لسنة 2015، وقالت إنه بتاريخ 10 نوفمبر 2014 صدر حكم تحكيم دولي من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي في القضية رقم 941 لسنة 2013، لصالح شركة «المستقبل» للقنوات التليفزيونية والإذاعية لقنوات سى بى سى وليس قنوات مصر.