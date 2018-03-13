النائب أحمد السجينى من الإسكندرية: انتخابات الرئاسة بروفة للمحليات

الإسكندرية - هناء أبو العز

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن العالم فى الخارج يراهن بشكل سلبى، بعدم نزول المواطنين للانتخابات، وهنا يكمن التحدى، مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة بروفة للاستحقاق السياسى الذى سوف يأتى قريبا وهو تشكيل المجالس المحلية الذى سيكون بداية ارتكاز لإصلاح المحليات.

وقال السجينى فى كلمته بمؤتمر دعم الرئيس لفترة ثانية، إن المشرع الدستورى أعطى للمرة الأولى الفرصة للنساء والشباب، لخوض الانتخابات وستكون للمجالس المحلية القادمة صلاحيات واسعة فى العمل الرقابى والسياسى وستكون فرصة طيبة لإبراز المجهود والنشاط الذى ينبغى أن تكون عليه القيادة المحلية، مضيفا أن عرس الإنجازات سوف يكتمل فى نهاية الشهر المقبل بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى.

فيما قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه القدرة على اتخاذ القرار وأزال التراكمات التى سادت مصر لسنوات طويلة على الرغم أنها قد تؤثر على شعبيته ولكن تجعل مصر فى إطار الدول المتقدمة.

وأضاف فى كلمته بمؤتمر دعم مصر، بمنطقة القبارى أن مصر دولة محورية وهناك مخطط لتقسيم الدول العربية ولكن هناك إصرارا من الرئيس وتحديا بكسر كل الحواجز، ولذلك نخوض الانتخابات من أجل شعب مصر.

وأكد لبيب، أن ثورة 30 يونيو إصلاحية وتنموية، وما حدث فى الأربع سنوات الماضية لا يحدث فى 30 سنة، وكل هذه المشروعات ستظهر آثارها من نهاية العام الحالى.

ودعا لبيب الكل النزول لخوض الانتخابات لاثبات للعالم ان مصر بلد الأمان وستكون دولة عظمى، وشعب الاسكندرية شعب وفى رأيناه فى أحلك الظروف عقب الثورة ووقفاته الجريئة لمواجهة الجماعات الإرهابية.