video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المكسيك تعتقل شخصا يشتبه بضلوعه فى حادث اختطاف وقتل 43 طالبا عام 2014

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:05 م
المكسيك تعتقل شخصا يشتبه بضلوعه فى حادث اختطاف وقتل 43 طالبا عام 2014 الشرطة المكسيكية ـ صورة أرشيفية





مكسيكو سيتى (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت السلطات المكسيكية، اعتقال عضو فى عصابة مخدرات يشتبه بضلوعه بدور رئيس فى حادث اختطاف وقتل 43 طالبًا قبل فى عام 2014.

ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن المكسيك تعتبر أن عملية الاعتقال تمثل نقطة محورية فى قضية اختطاف وقتل جماعى حدثت بحق 43 طالبًا بإحدى كليات إعداد المعلمين، موضحة أن هذا العمل الوحشى أدخل حكومة الرئيس المكسيكى إنريكى بينا نييتو، فى واحدة من أسوأ أزماتها، حيث ظلت الشكوك تحوم حول سير التحقيقات فى القضية.

وأوضحت الصحيفة أن تحقيقا أوليا فى القضية، كشف عن تورط عناصر فاسدة تابعة للشرطة فى اختطاف الضحايا، وتسليمهم لإحدى عصابات المخدرات المحلية، والتى قتلتهم وأحرقت جثثهم فى مكب للنفايات وألقت رمادهم فى نهر، غير أن الرواية الرسمية باتت محل تساؤلات وشكوك من قبِل خبراء حقوق الإنسان المحليين والدوليين.

وذكر مكتب المدعى العام فى المكسيك أنه تم اعتقال شخص يدعى إريك إن، والذى يشتبه فى انتمائه لإحدى المنظمات الإجرامية، التى تضطلع بعمليات فى ولاية جويريرو التى يسودها أعمال العنف (جنوب غربى البلاد).

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المكسيك تستعد لاعتقال أشخاص فى جريمة اختفاء طلاب

المكسيك

اختطاف 43 طالبا بالمكسيك

قتل 43 طالبا بالمكسيك

المخدرات

عصابات المخدرات

اخبار العالم




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة