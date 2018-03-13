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المشدد 6 سنوات على 3 عاطلين لتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه بالمرج

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:27 م
المشدد 6 سنوات على 3 عاطلين لتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه بالمرج محكمة - أرشيفية





كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 3 متهمين لتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة المرج، بالسجن 6 سنوات.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث المرج، بلاغا من صلاح عبه 38 سنة عامل، يفيد فيه بتعرضه للسرقة من قبل 3 مجهولين، قاموا بإستيقافه فى أثناء عودته من عمله فى وقت متأخر من الليل، مضيفا أنه ذهب إلى منزل والدته بصحبة سائق دراجة بخارية " تروسكل " استأجره ليساعده فى نقل بعض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية إلى منزله الذى سيقيم فيه عقب زواحه، إلا أنه أثناء ننقله لهذه الأشياء فوجئ ب3 أشخاص ملثمين، قاموا بإستيقافه مشهرين اسلحة نارية فى وجهه وءستولوا على منقولاته والدراحة البخارية وفروا هاربين.
 
وبجمع المعلومات، وعمل التحريات اللازمة، تبين أن وراء أرتكاب الواقعة كلا من " سعيد.ز " 25 سنة عاطل، و " محمد.ع " 33 سنة عاطل، و " ربيع.م " 35 سنة عاطل وسابق اتهامه فى قضايا مخدرات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين جميعا بتعقبهم، وبمواجهتهم بالتحريات أعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأضافوا تكوينهم تكشيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بقصد سرقتهم.
 
تم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم  "سيئ النية "، كما تم تحرير محضرا ملحقا للمحضر الأصلى، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، والتى أحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها عليهم بالسجن 6 سنوات.
 
 

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