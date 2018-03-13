المشدد 10 و 5 و 3 سنوات للمتهمين وبراءة الثالث فى قضية الاتجار بالبشر







كتبت أمنية الموجى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء ، 3 متهمين أجانب بالسجن، للمتهم الاول عشر سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وللثاني المشدد خمس سنوات ر100 ألف جنيه والمتهمة الرابعة 3 سنوات و100 ألف جنيه، وحكمت ببراءة المتهم الثالث وذلك في اتهامهم بالإتجار في البشر.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة محمد أبو صافي، وعضوية المستشارين منتصر أحمد كحك، وعمرو محمد فوزي ، وحضور ممثل النيابة العامة عبد الحي البحراوى، وسكرتارية أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف.

يشار إلي أن النيابة العامة قد وجهت الاتهام لكل من محمد. ت. ع. 38 سنة سوري الجنسية، ومعمر. ع.. خ. 47 سنة سوري الجنسية، وغسان. ح. ع. 52 سنة سوري الجنسية، وكوثر. ن 22 سنة مغربية الجنسية، لأنهم أسسوا ونظموا وأداروا مع آخرين مجهولين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والاستلام والإيواء في أشخاص طبيعية، وهن المجني عليهن هدى. ت.، بشرى. ا.، كريمة. ل. ويحملن الجنسية المغربية، وذلك بأن استدرجهن من بلادهن بالتحايل والخداع وأوهمهن بعد اختطافهن بالقوة والتهديد داخل شقة استأجرتها المتهمة الرابعة، ووضعوهن فيها تحت رقابتها وذلك بقصد استغلالهن في أعمال الدعارة وإجبارهن على ذلك، عن طريق سحب جوازات سفرهن للحيلولة دون عودتهن إلى بلادهن وقد إنتهزوا فرصة إحتياجهن للمال واهمين إياهن بتوفير فرصة عمل داخل جمهورية مصر العربية.