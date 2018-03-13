المرور يشن حملات التوعية ضد أخطار الإطارات والشبورة على الطرق السريعة.. صور







كتب عبد الرحمن سيد

شنت اﻹدارة العامة للمرور حملات توعية للحد من حوادث الطرق الناجمة عن الشبورة وإطارات السيارات.

يأتى ذلك بعد توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالتوعية المرورية على قائدى السيارات ، وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة بشن الحملات على مستوى الجمهورية.



أثناء الحملة



توزيع إرشادات مرورية



توزيع ورق لقائدى السيارات

ونسق اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور ، مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية ﻹجراء الحملات المرورية تحت شعار "الإطارات والشبورة المائية للحفاظ على سلامة المواطنين للحد من الحوادث و لمنع نزيف الدماء على اﻷسفلت.



خلال الحملة



رجل مرور يوزع ورق التوعية