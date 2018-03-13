"المرور" تواجه فوضى الموتوسيكلات وتضبط 1374 مركبة مخالفة بالمحافظات

"المرور" تواجه فوضى الموتوسيكلات وتضبط 1374 مركبة مخالفة بالمحافظاتالثلاثاء، 13 مارس 2018 02:04 ص
حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور، حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 924 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 450 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
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