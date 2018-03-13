المخابرات الفلسطينية تحمل حركة حماس المسؤولية عن استهدف موكب رئيس الوزراء







كتب - أحمد جمعة

حمّل اللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، حركة حماس المسؤولية الكاملة عن عملية التفجير التى استهدفت موكب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله، على معبر بيت حانون "إيريز" شمالى قطاع غزة، لحظة قدومه للقطاع لافتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحى شرقى بلدة جباليا شمال القطاع.

وقال "فرج"، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن "هذا التفجير عملية جبانة تستهدف أولا ضرب وحدة الوطن، والإصرار على وحدة الوطن ثابت وسيبقى ثابتا، وقد أكد رئيس الوزراء مشروعه، ويصر الرئيس على أن نبقى فى غزة وننفذ الأجندة، وبعد ذلك نغادر".

وحول إدانة أى جهة بشكل نهائى، شدد رئيس المخابرات الفلسطينية بجانب تحميله المسؤولية لحركة حماس، على أنه "من المبكر اتهام أحد، ولكن الموجود يتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة الأراضى".

كان موكب رئيس الحكومة الفلسطينية، رامى الحمد الله، قد تعرض لعملية تفجير استهدفته صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى لإلحاق أضرار جسيمة فى عدد من سيارات الموكب المرافق لرئيس الوزراء الفلسطينى.