المجلس الأعلى للبترول بالإمارات: لم نمنح أى امتياز لشركة قطر







أ ش أ

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للبترول بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس ودولة الإمارات لم يمنحا أى امتياز لشركة قطر للبترول فى الحقول الإماراتية.

وقال المصدر، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن حقل بندق مملوك لإمارتى أبوظبى وقطر مناصفة، بسبب موقعه الجغرافى، وكان يُدار من جانب ائتلاف يابانى منذ ما يزيد على أربعة عقود، وتم مؤخرا تمديد الامتياز من قبل الحكومات المعنية باتفاق فنى مع الجانب اليابانى، ولم يتم أى تواصل أو تفاعل مباشر مع قطر، واقتصر التواصل على الجانب اليابانى فقط.

وأشار المصدر، بحسب التصريحات المنقولة عبر وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إلى أنه لم تنشأ أى علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الإمارات وإمارة قطر نتيجة للاتفاق على تمديد امتياز الائتلاف اليابانى فى إدارة حقل بندق.