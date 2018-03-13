المؤشر نيكى ينخفض 0.37% فى بداية التعامل ببورصة طوكيو







رويترز

انخفض المؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وهبط نيكى 0.37 فى المئة إلى 21742.45 نقطة كما نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.40 فى المئة إلى 1734.31 نقطة.