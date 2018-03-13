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الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:49 ص
خالد صلاح
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المؤشر نيكى ينخفض 0.37% فى بداية التعامل ببورصة طوكيو

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:10 ص
المؤشر نيكى ينخفض 0.37% فى بداية التعامل ببورصة طوكيو المؤشر نيكى





رويترز
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انخفض المؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وهبط نيكى 0.37 فى المئة إلى 21742.45 نقطة كما نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.40 فى المئة إلى 1734.31 نقطة.

 

 


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