المؤشر نيكى ينخفض 0.37% فى بداية التعامل ببورصة طوكيو

المؤشر نيكى ينخفض 0.37% فى بداية التعامل ببورصة طوكيوالثلاثاء، 13 مارس 2018 08:10 ص
المؤشر نيكى
رويترز
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انخفض المؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وهبط نيكى 0.37 فى المئة إلى 21742.45 نقطة كما نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.40 فى المئة إلى 1734.31 نقطة.
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