المؤبد لـ5 متهمين وغرامة 200 ألف جنيه لحيازتهم مخدرات بالشرقية

المؤبد لـ5 متهمين وغرامة 200 ألف جنيه لحيازتهم مخدرات بالشرقيةالثلاثاء، 13 مارس 2018 12:59 م
هيئة المحكمة
الشرقية - فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، 5 من مروجى المواد المخدرة، بدائرة قسم الصالحية الجديدة، بالسجن المؤبد لكل منهم وغرامة 200 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد وأشرف عبيد على، وسكرتارية أيمن حسونة.
تعود أحداث القضية 2172 جنايات قسم الصالحية الجديدة لسنة 2015، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم الصالحية الجديدة، يفيد تحرير محضر يتهم "حسنى.م.ع.د" و4 آخرين، لحيازتهم كمية من المواد المخدرة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
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