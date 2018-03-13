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اللجنة التنفيذية لخدمة المستثمرين بالإسماعيلية توافق على إقامة 29 مشروعا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:21 م
اللجنة التنفيذية لخدمة المستثمرين بالإسماعيلية توافق على إقامة 29 مشروعا محافظ الإسماعيلية





الإسماعيلية – جمال حراجى
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 أعلن محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، أنه تم الموافقة المبدئية على إقامة 29 مشروعا إستثماريا جديدا بالمناطق الصناعية بالإسماعيلية، تصل جملة تكلفتها الإستثمارية إلى نحو ما يزيد عن 900 مليون جنيها، وتوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، وتشمل هذه المشروعات 22 مشروعا جديدا يتم إقامتها بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق و7 مشروعات بالمنطقة الصناعية الثانية بالإسماعيلية،

 جاء ذلك خلال رئاسة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية لجلسة إجتماع اللجنة التنفيذية لمكتب خدمة المستثمرين رقم 175 والمنعقدة بتاريخ 13 مارس 2018، والتى حضرها هدى عبد العزيزمدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، وممدوح خفاجة مدير عام المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وخالد الجبلاوى مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، والمهندس سعد فوزى مدير عام إدارة شئون البيئة بالمحافظة.

 وخلال الاجتماع تم إستعراض ومناقشة موقف المشروعات المعروضة على اللجنة، والتى تشمل مشروعات لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأدوية ومصانع أخرى لإنتاج أعلاف الثروة الداجنة وطحن وفرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتصنيع خلايا الطاقة الشمسية، وتعبئة العصائر الطبيعية والمربات والملابس الجاهزة وتدوير حطب القطن لإنتاج ألواح الخشب المضغوط، وتدوير مخلفات الزجاج وصناعة الزيوت العطرية، ومصنعا لتجهيز وتعبئة الفوسفات وتصنيع الخرسانة الجافة وتصنيع وتجميع كافة أنواع الأحذية والمنتجات الجلدية والأجهزة الكهربائية المنزلية، وتم موافقة اللجنة بالاجماع على تلك المشروعات وعرضها على لجنة البت للموافقة النهائية .

وأكد السكرتير العام للمحافظة خلال الإجتماع ،أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية، لم ولن تدخر وسعاً فى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة ،لتشجيع وجذب الإستثمارات الجادة لدفع عجلة الإستثمار بالمنطقة وتحقيق المزيد من التنمية الشاملة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

 

 


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