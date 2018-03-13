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الكاميرات تكشف هوية سارق محل ملابس بالدقى.. وجار القبض عليه

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:14 ص
الكاميرات تكشف هوية سارق محل ملابس بالدقى.. وجار القبض عليه كاميرات مراقبة - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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توصلت مديرية أمن الجيزة لهوية المتهم بسرقة محل ملابس شهير بالدقى، حيث رصدته كاميرات المراقبة أثناء ارتكابه السرقة، وجار إعداد الأكمنة للقبض عليه.

 

وذكر مصدر أمنى أنه تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، التى رصدت المتهم، وتمت مطابقة الصور المسجلة له بصور عدد من المسجلين خطر، والمتهمين السابق اتهامهم فى قضايا سرقة متاجر، حتى تم الكشف عن هويته، وتبين أنه عاطل.

 

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد تعرض محل ملابس شهير للسرقة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة أن مجهول سرق كمية من الملابس المعروضة للبيع، وحاول كسر الخزينة إلا أنه عجز عن فتحها. وانتقل رجال المعمل الجنائى إلى محل الواقعة، حيث وجدت آثار بعثرة بمحتويات المحل، كما تم العثور على اثار عنف بخزينة المحل، حيث حاول المتهم كسرها لسرقة محتوياتها إلا أنه فشل فى فتحها، ليكتفى المتهم بالاستيلاء على كمية من الملابس. وحرر محضر بالواقعة، وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.


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