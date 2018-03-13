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الكاتدرائية تتسلم كنيسة جديدة فى بريطانيا بعد شرائها

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:53 ص
الكاتدرائية تتسلم كنيسة جديدة فى بريطانيا بعد شرائها البابا تواضروس الثانى





سارة علام
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استلام كنيسة جديدة باسم القديسة دميانة والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة ورذينج، ببرايتون ، بإنجلترا.

ووفقا لبيان رسمى، فقد تسلم الكنيسة نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا والمشرف على كنيسة برايتون أمس الإثنين، ومعه كهنة ولجنة وبعض من الشعب القبطى ببرايتون.

 وفى كلمته بهذه المناسبة  شكر الأنبا بولا، قداسة البابا على تشجيعه لمجلس الكنيسة على الشراء، مشيرًا إلى أن قداسته كان يتابع موضوع الشراء أولًا بأول.

كما حث  الأنبا بولا الآباء الكهنة والشباب على إنجاز تجهيز الكنيسة لبدء الصلاة بها فى أسبوع البصخة وعيد القيامة.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى قد زار هذه الكنيسة خلال زيارته لبرايتون فى مايو الماضى وبارك مشروع شرائها.

 


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الكاتدرائية

كنيسة برايتون

كنيسة بانجلترا




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