الكابتن طاهر أبو زيد لأهالى ببا ببنى سويف: "احذروا الإعلام المضلل"الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:52 م
الكابتن طاهر أبو زيد عضو ائتلاف دعم مصر
بنى سويف :هانى فتحى
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طالب الكابتن طاهر أبو زيد عضو ائتلاف دعم مصر، أهالى مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، بالحذر من الإعلام المضلل، قائلاً "احذروا الإعلام المضلل".
وأضاف أبو زيد فى كلمته خلال المؤتمر الحاشد الذى نظمه ائتلاف دعم مصر والمقام بمركز شباب مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، علينا أن نحارب الإعلام المضلل الذى يصغر من الإنجازات التى شهدتها البلاد خلال الأربع سنوات الماضية.
وأكد طاهر أبوزيد "جئنا مدينة ببا لأننا على يقين أنها ستكون أكثر دائرة ستصوت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة على مستوى دوائر حافظة بنى سويف، وأن الانتخابات القادمة هى بمثابة رد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسى لما قدمه من إنجازات وتضحيات من أجل الشعب المصرى.
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