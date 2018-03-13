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القيادة الأمريكية الوسطى: سنواجه نووى إيران إذا تم إلغاء الاتفاق

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:36 م
القيادة الأمريكية الوسطى: سنواجه نووى إيران إذا تم إلغاء الاتفاق قائد القيادة المركزية الأمريكية





كتب سمير حسنى
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أبدى قائد القيادة المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء، تأييده للاتفاق النووى مع إيران قائلا إن الاتفاق لعب دورا مهما فى التعامل مع برنامج طهران النووى.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل "تتصدى خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووى" لواحد من التهديدات الرئيسية التى نواجهها من إيران، ومن ثم فإذا ألغيت الخطة فسوف يتعين أن نجد طريقة أخرى للتعامل مع برنامجهم للأسلحة النووية"، وجرى التوصل إلى الاتفاق النووى في يوليو 2015 فى فيينا.

وعندما سأل مشرع فوتيل عما إذا كان يتفق مع وزير الدفاع جيم ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دنفورد في أن البقاء ضمن الاتفاق يصب في مصلحة الأمن القومى الأمريكى قال "نعم أتفق مع موقفهما".

 يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أصدر قرارا بإقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وتعيين مايك بومبيو، مدير وكالة المخابرات المركزية، حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست.

وأكد ترامب على تويتر أن مايك بومبيو سيصبح وزيرا للخارجية ، وشكر ريكس تيلرسون على خدماته، مشيرا إلى أن جينا هاسبل نائبة مدير المخابرات المركزية ستصبح المديرة الجديدة لوكالة المخابرات.


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ايران

الاتفاق النووى




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