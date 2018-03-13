القوى العاملة: قانون العمل الجديد سيضبط العلاقة بين العمال وأصحاب العمل







كتب إسماعيل رفعت

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قانون العمل الجديد بمجرد صدوره سيضبط العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، بشكل يدعم القضاء على البطالة ويزيد استقرار سوق العمل.

وفى سياق آخر، قال الوزير إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليست لديها شركات لتنفيذ المشروعات، وإنما تقوم بدور إشرافى على المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها من خلال القطاع الخاص.

وأضاف "سعفان"، فى لقاء مفتوح مع طلاب جامعة هليوبوليس حول ثقافة العمل الحر من أجل القضاء على البطالة، على هامش توقيع بروتوكولى تعاون بين الوزارة والجامعة لتدريب الطلاب فى مراكز الوزارة، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تلعب دورا مرحليا، فى ضوء ما تتمتع به من كفاءة ومؤسسية وانضباط فى العمل، وقدرة على تنفيذ المشروعات فى وقت قياسى وبجودة عالية.