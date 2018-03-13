القوى العاملة بأسوان تنظم قافلة طبية وتوعوية للعمالة غير المنتظمة







أسوان – صلاح المسن

نظمت مديرية القوي العاملة بأسوان قافلة شاملة استهدفت العمالة غير المنتظمة من عمال المناجم والمحاجر وبشركة السبائك الحديدية بإدفو تضمنت القافلة عيادة طبية وندوات توعية.

وتأتى القافلة فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، حيث قامت إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بأسوان بعمل التحاليل الطبية لاكتشاف المبكر لفيروسى سى لتلك الفئة من العمالة.

فى نفس السياق، قامت مديرية القوى العاملة بأسوان بتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة خلال القوافل العلاجية لعمل قاعدة بيانات متكاملة.