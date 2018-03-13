القومى للمرأة بالأقصر يلتقى 33100 سيدة بقرى المحافظة بحملة طرق الأبواب







الأقصر - أحمد مرعى

قالت الدكتورة سعاد سعد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، إن حملة "صوتك لمصر بكرة" برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وتحت رعاية محمد بدر محافظ الأقصر، نفذت من خلال عضوات وأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، وبمعاونة 30 رائدة ريفية، وعدد من المتطوعات من أبناء قرى الأقصر، فى صورة لقاءات فردية من خلال طرق الأبواب وندوات توعوية بنجوع مراكز "إسنا، وأرمنت، والزينية، والقرنة، والبياضية، والطود، ومدينة الأقصر" لحثهن على النزول للإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل الوطن وفى حب مصر.

وأكدت سعاد سعد، فى بيان صحفى لها، على أن هناك وعيا وتجاوبا كبيرا من المرأة الأقصرية بمختلف مستوياتها فى القرية والمدينة، وحماس ملحوظ فى المشاركة الإيجابية من أجل الأمن والأمان والاستقرار، وحياة اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل، واستكمالا لمسيرة العطاء والتنمية فى البلاد وأملا فى غد أفضل.

وأشارت سعد، إلى أن حملة صوتك لمصر بكره بدات يوم 28 يناير الماضى، وطرق الأبواب من 1 مارس، ومستمرة حتى 20 مارس الجارى.

وأوضحت مقررة القومى للمرأة بالأقصر، أنه تم اللقاء بـ 33100 سيدة بقرى الأقصر ونجوعها من خلال طرق الأبواب، وكذلك و8 آلاف و493 سيدة فى حملة صوتك لمصر بكرة.