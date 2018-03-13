video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القومى للمرأة بالأقصر يلتقى 33100 سيدة بقرى المحافظة بحملة طرق الأبواب

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:16 م
القومى للمرأة بالأقصر يلتقى 33100 سيدة بقرى المحافظة بحملة طرق الأبواب الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة





الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق

قالت الدكتورة سعاد سعد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، إن حملة "صوتك لمصر بكرة" برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وتحت رعاية محمد بدر محافظ الأقصر، نفذت من خلال عضوات وأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، وبمعاونة 30 رائدة ريفية، وعدد من المتطوعات من أبناء قرى الأقصر، فى صورة لقاءات فردية من خلال طرق الأبواب وندوات توعوية بنجوع مراكز "إسنا، وأرمنت، والزينية، والقرنة، والبياضية، والطود، ومدينة الأقصر" لحثهن على النزول للإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل الوطن وفى حب مصر.

 

وأكدت سعاد سعد، فى بيان صحفى لها، على أن هناك وعيا وتجاوبا كبيرا من المرأة الأقصرية بمختلف مستوياتها فى القرية والمدينة، وحماس ملحوظ فى المشاركة الإيجابية من أجل الأمن والأمان والاستقرار، وحياة اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل، واستكمالا لمسيرة العطاء والتنمية فى البلاد وأملا فى غد أفضل.

 

وأشارت سعد، إلى أن حملة صوتك لمصر بكره بدات يوم 28 يناير الماضى، وطرق الأبواب من 1 مارس، ومستمرة حتى 20 مارس الجارى.

 

وأوضحت مقررة القومى للمرأة بالأقصر، أنه تم اللقاء بـ 33100 سيدة بقرى الأقصر ونجوعها من خلال طرق الأبواب، وكذلك و8 آلاف و493 سيدة فى حملة صوتك لمصر بكرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "قومى مرأة الأقصر" ينظم مؤتمرا لحث السيدات على المشاركة بالانتخابات

الاقصر

اخبار الاقصر

القومى للمراة بالاقصر

اخبار المحافظات

حملات القومى للمراة

اخبار مصر




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة