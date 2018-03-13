القبض على موظف بحوزته كمية من المخدرات بالخانكة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط موظف باستاد القاهرة لاتهامه بالإتجار بالمخدرات بالخانكة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت معلومات سرية قد وردت لضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، مفادها قيام كل من محمد "ع" 27 عاما عاطل، محمود "ط" 27 عاما موظف باستاد القاهرة، بممارسة نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وجه اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، بسرعة ضبط المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم بإستهدافهما بمعرفة العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى أمكن ضبطهما بأكمنة أعدت لذلك بجوار مسجد النزير المبين، بعرب العياديدة دائرة مركز الخانكة، حال استقلالهما دراجة بخارية، ملك الثانى، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 200 جرام، وسلاح أبيض "خنجر" ومبلغ مالى 350 جنيه، و2 هاتف محمول، بقصد الإتجار. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4687 جنح مركز الخانكة لسنة 2018 .