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القبض على مهندس بتهمة اختلاس 400 ألف جنيه من مدرسة خاصة بالمقطم

الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:25 م
القبض على مهندس بتهمة اختلاس 400 ألف جنيه من مدرسة خاصة بالمقطم اموال





كتب أحمد إسماعيل
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ألقى رجال المباحث القبض على مهندس إنشاءات بمدرسة خاصة فى منطقة المقطم، لاتهامه باختلاس مبلغ 400 ألف جنيه، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من المستشار القانونى، لإحدى المدارس الخاصة بمنطقة المقطم، يفيد اتهام أحد مهندسى الإنشاءات باختلاس مبلغ 400 ألف جنيه من أموال المدرسة.

أسفرت التحريات حول البلاغ عن صحة الواقعة، وعلى الفور تم إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة على الأماكن التى يتردد عليها، المشكو فى حقه حيث تمكن من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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