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القبض على عاطل بحوزته حشيش بقصد الاتجار فى المنوفية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:22 م
القبض على عاطل بحوزته حشيش بقصد الاتجار فى المنوفية حبس





المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم، بمديرية أمن المنوفية، من القبض على عاطل بحوزته 2 طربة حشيش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات لقسم مكافحة المخدرات بالمديرية، مفادها قيام "ر. ا. ع" 41 سنة، عاطل مقيم شارع إسكاروس دائرة قسم شبين الكوم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها بين عملائه بدائرة مركز وقسم شبين الكوم.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط إدارة البحث ووحدة مباحث مركز شبين الكوم برئاسة الرائد أحمد شمس رئيس مباحث المركز، وتمكنت من ضبط المتهم وبحوزته 2 طربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى "135 جنيها"، ذلك حال تواجده بقرية كفر طنبدى دائرة مركز شبين الكوم.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3754 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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