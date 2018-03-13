القبض على صاحب مطبعة وراء تقليد عبوات المنشطات الجنسية بعين شمس

القبض على صاحب مطبعة وراء تقليد عبوات المنشطات الجنسية بعين شمسالثلاثاء، 13 مارس 2018 01:08 م
مطبعة غير مرخصة- أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على "إيهاب ع م" 42 سنة، صاحب مطبعة، بمنطقة عين شمس، لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات العالمية بالمطبعة عمله بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري.
وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المطبعة، وعثر بداخلها على زنكة مدون عليها ( باللغة الانجليزية والصينية والعربية " الكراس " منشط جنسي ) ، زنكة مدون عليها باللغة الانجليزية ( K - A - R - philips )، وذلك بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحأقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على "إيهاب ع م" 42 سنة، صاحب مطبعة، بمنطقة عين شمس، لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات العالمية بالمطبعة عمله بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري.
وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المطبعة، وعثر بداخلها على زنكة مدون عليها ( باللغة الانجليزية والصينية والعربية " الكراس " منشط جنسي ) ، زنكة مدون عليها باللغة الانجليزية ( K - A - R - philips )، وذلك بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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