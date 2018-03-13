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القبض على شخصين بحوزتهما أسلحة نارية بقصد الاتجار فى المنيا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:42 م
القبض على شخصين بحوزتهما أسلحة نارية بقصد الاتجار فى المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف مدير امن المنيا





المنيا- حسن عبد الغفار
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث مركز ديرمواس من القبض على شخصين بتهمة ترويج الأسلحة النارية وتصنيعها.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائى يفيد ورود معلومات عن قيام كل من "محمد. ي"، 31 سنة تاجر خردة و"عبدالستار ي. ع "،17 سنة طالب من قرية دلجا مركز ديرمواس بترويج وبيع كميات كبيرة من الأدوات والقطع الحديدية التى تستخدم فى تصنيع الأسلحة النارية، وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات تم القبض عليهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزتهما جوال بلاستيكى أخضر اللون بداخله 29 ماسورة حديدية مختلفة الأطوال والأحجام مجهزة لتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع و29 فرد رصاص وخرطوش.

بمواجهة المتهمين أقرا بحوزتهما المضبوطات، كما تم ضبط صاحب الورشة وبتفتيشها عثر بداخلها على 6 مواسير حديدية مختلفة الأشكال والأحجام، و3 صواريخ تقطيع ومنشار حديدى و4 مبارد حديدية، وأسطوانة حديدية، ومسطرة حديدية، و2 ماسورة حديدية صغيرة.

وبإحالتهما إلى النيابة قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

 

 

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