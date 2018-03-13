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القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتقطيعها وبيعها بالمنوفية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:32 ص
القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتقطيعها وبيعها بالمنوفية سرقة سيارات - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت وحدة مباحث أشمون بمديرية أمن المنوفية، من القبض على تشكيل عصابى  لسرقة السيارات وتقطيعها وبيعها .  

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى المديرية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز أشمون من القبض على كلا "  احمد ا ع ف "، خراط معادن مقيم سبك الأحد، و " محمود ا م ش " سائق مقيم سبك الاحد ،اثناء قيامهم بتقطيع سيارة سوزوكي نبيتي اللون تحمل لوحات ج د 7943 من متحصلات جريمة سرقة.

تم ضبط أجزاء من السيارة قبل تمكنهم من بيعها وبمواجهتهم اعترفوا بان السيارة من متحصلات سرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10137 جنح أشمون لسنة 2018 وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

 

 

 

 

 

 


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