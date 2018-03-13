الفيوم أرض النباتات العطرية وأولى المحافظات تصديرا لها.. تعرف على التفاصيل

الفيوم – رباب الجالي

محافظة الفيوم تشتهر بزراعة النباتات العطرية المميزة التى تنير أراضى المحافظة ويتم جمعها وتصديرها للخارج، حيث تصدر المحافظة عباد القمر وحشيش الليمون والكراوية والنعناع والشيح والشمر والبقدونس، وتعتبر قرى مناشى الخطيب والشيخ فضل وسكران والحريشى وتلات والعجميين وجردوهم أشهر قرى المحافظة فى زراعة وتصدير النباتات العطرية.

يقول مصطفى الشيخ أحد مواطنى مركز إبشواى إن النباتات العطرية تشتهر بها منطقة أبو جنشو بمركز إبشواى وتزرع كافة أنواع النباتات العطرية كعباد القمر والكراوية وحشيش الليمون والنعناع لأنها لا تكلف المزارع كثيرا فى الزراعة ولا تحتاج إلى المبيدات كما أنها تحقق عائدا ماديا كبيرا للمزارع.

ولفت إلى أن خطوات الزراعة الحرث وغرس الشتلة ومراعاة الأرض بالرى والأسمدة الزراعية لافتا إلى أن المشكلة الوحيدة فيه أنه يحتاج إلى أيدى عاملة كثيرة لجمعه، حيث يستعين المزارع بما يزيد عن 40 نفرا لكى يجمع محصوله ونتعامع م مقاولى العمال والأطفال فى إجازة المدارس يعملون بجمع النباتات العطرية حتى يحصلون على مبالغ مالية لمساعدة أسرهم خاصة أنه لا يحتاج إلى مشقة فى جنيه.

ولفت مواطنو منطقة أبو جنشو إلى أن عشرى النباتات العطرية تصدر عن طريق مصدرين إلى دول شرق آسيا والهند وباكستان وجنوب إفريقيا وأمريكا واليابان والدول العربية ودول الخليج وكل المزروعات يتم تسميدها بأسمدة طبيعية بعيدا عن المبيدات.

ولفت كريم عبد الستار أحد الأهالى إلى أنه قام بزراعة عباد القمر على مساحة 5 أفدنة لأول مرة واكتشف أن النباتات العطرية مربحة عن باقى الزراعات وتحتاج إلى الاهتمام لكى يحصل المزارع على محصول ناجح يحقق له مكاسب مشيرا إلى أن مشكلته الوحيدة هلى أنه كان للمرة الأولى يزرعها فلم يتوفر لديه المعلومات الكافية، خاصة مع اختفاء دور الجمعيات الزراعية فى الإرشاد وتوجيه المزارع.

وطالب مزارعى النباتات العطرية الدولة بالاهتمام بهم وتوفير مرشدين زراعيين بشكل مستمر لتوعيتهم بكيفية التعامل مع النباتات العطرية وكيفية رفع كفاءة إنتاج الفدان لزيادة المحصول كما طالبوا بتوفير التسهيلات للمصدرين حتى يقبلوا على الشراء والتصدير للخارج.



النباتات العظرية



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