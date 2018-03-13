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العثور على مقبرة جماعية تضم 70 من الرفات شمالى الموصل بالعراق

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:05 م
العثور على مقبرة جماعية تضم 70 من الرفات شمالى الموصل بالعراق مقابر جماعية - أرشيفية





بغداد (أ ش أ)
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عثرت القوات الأمنية العراقية على مقبرة جماعية تضم 70 من الرفات، أغلبهم من القوات الأمنية، فى ناحية الرشيدية 20 كم شمالى الموصل.

وقال مصدر في الشرطة العراقية - فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الثلاثاء، "إن القوات الأمنية عثرت على المقبرة داخل ناحية الرشيدية وهى تضم نحو 70 من الرفات أغلبهم منتسبين فى شرطة نينوى بحسب بطاقاتهم الشخصية التى بحوزتهم".

وأوضح المصدر أن القوات الأمنية سلمت الجثث للطب العدلى بالموصل، ليتم التعرف على أصحابها من خلال بطاقاتهم الشخصية.

 


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