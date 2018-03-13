video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"العامة للجملة": توفير 350 طن عدس لطرحها على بطاقات التموين بالوجه البحرى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:00 ص
"العامة للجملة": توفير 350 طن عدس لطرحها على بطاقات التموين بالوجه البحرى وزير التموين والدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية





كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أعلن المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توفير 350 طن عدس لطرحها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 16 جنيهًا للكيلو ضمن مقررات شهر مارس الجارى وكذلك توفير سلع الأرز والسكر والزيت والدقيق والعديد من السلع الأخرى، بالإضافة إلى ضخ الشركة المصرية لتجارة الجملة السلع الغذائية فى محافظات الوجه القبلى.

 

وأضاف رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور علاء الدين فهمى تقوم بتوفير المنتجات والسلع الغذائية أول بأول من خلال لجنة المشتريات المركزية وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وجه بتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى مختلف منافذ المجمعات الاستهلاكية.

 

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن طرح منتج زيت جديد عُبَّاد شمس "كارن" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة "العامة والمصرية" بسعر 20 جنيهًا للتر اعتبارًا من اليوم الخميس، مؤكدة أن نفس المنتج فى الأسواق الأخرى يتراوح من 24 إلى 25 جنيهًا، حيث ستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير المنتح بجانب توفير العديد من أنواع زيت الطعام الأخرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 600 زجاجة زيت و5000 كيس مكرونة تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

العامة للجملة

جمال الشرقاوى

عدس

بطاقات التموين

الوجه البحرى




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

فيديو.. داعية سلفى يطالب "محمد صلاح" بالتوبة وترك كرة القدم

فيديو.. داعية سلفى يطالب "محمد صلاح" بالتوبة وترك كرة القدم

8 معلومات عن أول مصنع لـ"فاكسيرا" لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير

8 معلومات عن أول مصنع لـ"فاكسيرا" لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير

المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يتابع كل المشروعات بالدولة على مدار الساعة (فيديو)

المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يتابع كل المشروعات بالدولة على مدار الساعة (فيديو)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة