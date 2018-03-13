"العامة للجملة": توفير 350 طن عدس لطرحها على بطاقات التموين بالوجه البحرى

أعلن المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توفير 350 طن عدس لطرحها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 16 جنيهًا للكيلو ضمن مقررات شهر مارس الجارى وكذلك توفير سلع الأرز والسكر والزيت والدقيق والعديد من السلع الأخرى، بالإضافة إلى ضخ الشركة المصرية لتجارة الجملة السلع الغذائية فى محافظات الوجه القبلى.

وأضاف رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور علاء الدين فهمى تقوم بتوفير المنتجات والسلع الغذائية أول بأول من خلال لجنة المشتريات المركزية وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وجه بتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى مختلف منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن طرح منتج زيت جديد عُبَّاد شمس "كارن" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة "العامة والمصرية" بسعر 20 جنيهًا للتر اعتبارًا من اليوم الخميس، مؤكدة أن نفس المنتج فى الأسواق الأخرى يتراوح من 24 إلى 25 جنيهًا، حيث ستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير المنتح بجانب توفير العديد من أنواع زيت الطعام الأخرى.