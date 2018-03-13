الطيران السورى يستأنف ضرب بلدات تسيطر عليها المعارضة المسلحة فى درعا







رويترز

قال مقاتلون من المعارضة السورية إن الطيران السورى استأنف لليوم الثانى قصف عدد من البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة فى محافظة درعا بجنوب سوريا اليوم الثلاثاء بعد يوم من تحذير واشنطن من أن مثل هذا القصف ينتهك اتفاق مناطق عدم التصعيد الأمريكى الروسى.

وذكر مصدران من المعارضة أن الطائرات قصفت الحراك وبصر الحرير ومنطقة فى اللجاة، وجميعها مناطق شهدت قصفا أمس الاثنين فى أول ضربات جوية منذ اتفاق أمريكى روسى تم التوصل إليه فى يوليو الماضى بشأن إقامة منطقة عدم تصعيد فى جنوب سوريا.