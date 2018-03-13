الطيران السورى يستأنف ضرب بلدات تسيطر عليها المعارضة المسلحة فى درعا

الطيران السورى يستأنف ضرب بلدات تسيطر عليها المعارضة المسلحة فى درعاالثلاثاء، 13 مارس 2018 12:47 م
سوريا - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
قال مقاتلون من المعارضة السورية إن الطيران السورى استأنف لليوم الثانى قصف عدد من البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة فى محافظة درعا بجنوب سوريا اليوم الثلاثاء بعد يوم من تحذير واشنطن من أن مثل هذا القصف ينتهك اتفاق مناطق عدم التصعيد الأمريكى الروسى.
وذكر مصدران من المعارضة أن الطائرات قصفت الحراك وبصر الحرير ومنطقة فى اللجاة، وجميعها مناطق شهدت قصفا أمس الاثنين فى أول ضربات جوية منذ اتفاق أمريكى روسى تم التوصل إليه فى يوليو الماضى بشأن إقامة منطقة عدم تصعيد فى جنوب سوريا.
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة