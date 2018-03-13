الطفلة ضحية هتك العرض بحضانة فى القاهرة الجديدة تتعرف على "الدادة" المتهمة







كتب أحمد حسنى

كشفت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، تفاصيل هتك عرض طفلة 4 سنوات داخل إحدى الحضانات بالقاهرة الجديدة، بعد إدلاء الطفلة بأقولها وتعرفها على مشرفة الحضانة "دادة" المتهمة.

وأوضح المصدر، أن الطفلة تعرضت لجريمة هتك عرض على يد "دادة" الحضانة، بتعرضها لاعتداء جنسى داخل " حمام " حضانة بالقطامية، مما أدى لإصابتها بجرح ونزيف خارجى.

البداية كانت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة القطامية، بلاغا من مواطن بإصابة ابنته بنزيف ناتج عن إصابات بأماكن حساسة فى جسدها، وتعرضها لجريمة هتك عرض داخل الحضانة وتحرشات جنسية من قبل " دادة" الحضانة.

وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، التقرير الطبى للطفلة من مستشفى القاهرة الجديدة الذى أوضح عدم فض غشاء البكارة وتعرض الطفلة لاعتداء جنسى، كما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالطفلة.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على مشرفة الحضانة وتم عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.