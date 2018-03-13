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خالد صلاح
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الصين تكشف عن خطة جديدة لتعديل وزارى يجعل الحكومة أكثر تنظيما وكفاءة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:55 ص
الصين تكشف عن خطة جديدة لتعديل وزارى يجعل الحكومة أكثر تنظيما وكفاءة الرئيس الصينى شى جين بينج





أ ش أ
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كشفت الصين، اليوم الثلاثاء، عن خطة كبيرة لتعديل وزارى من شأنها جعل الحكومة أكثر تنظيمًا وفعالية وكفاءة.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن خطة الإصلاح المؤسسى تم تقديمها خلال انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطنى الـ13 لنواب الشعب الصينى، للمراجعة، وستكون هناك 26 وزارة ولجنة تابعة لمجلس الدولة بعد التعديل وفقا لوثيقة حول الخطة المتاحة لوسائل الإعلام، حيث تشمل الكيانات الجديدة: وزارة الموارد الطبيعية، ووزارة شئون المحاربين القدامى، ووزارة إدارة الطوارئ إلى جانب إدارات جديدة تابعة لمجلس الدولة مثل مصلحة التعاون الدولى للتنمية ومصلحة الدولة للهجرة.

ووفقا للوثيقة، تكشف مقارنة الأعداد الحالية عن تخفيض عدد الكيانات على مستوى الوزراء بمقدار 8 والكيانات على مستوى نواب الوزراء بمقدار 7، وبحسب الوثيقة فإن الإصلاح الذى يهدف إلى دفع عملية إعادة الهيكلة المؤسسية فى المجالات الرئيسية، سيعزز وظائف الحكومة فى الإدارة الاقتصادية والإشراف على السوق والإدارة الاجتماعية والخدمة العامة والحماية الإيكولوجية والبيئية.


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