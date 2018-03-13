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الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:44 ص
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الصين تشدد عقوبة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:40 ص
الصين تشدد عقوبة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية الرئيس الصينى -أرشيفية





رويترز
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 قال رئيس مكتب حقوق الملكية الفكرية بالصين، اليوم الثلاثاء، إن الصين ستشدد عقوبة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وستوفر نفس القدر من الحماية لكل من الشركات الصينية والأجنبية.

وقال شين تشانغ يو مفوض مكتب الدولة للملكية الفكرية فى تصريحات للصحفيين على هامش الجلسة السنوية للبرلمان إن الجهات المسؤولة ستوفر أيضا الحماية للشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة على حد سواء.

والصين هدف محتمل لإجراء أمريكى أوسع نطاقا بكثير فيما يتصل بما تصفه واشنطن بسرقة الملكية الفكرية والضغط على شركات أمريكية لكشف أسرار تجارية.

 

 


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