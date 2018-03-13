الصحة: إصدار 62 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة خلال أسبوع







كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 62 ألف و308 قرار للعلاج على نفقة الدولة، فى مختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 145 مليون و256 ألف جنيه، خلال الفترة من 3 إلى 8 من شهر مارس الحالى.

وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 14 ألف و 140 قرارا لعلاج مرضى فيروس سى لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف " كاظم " أن القرارات تضمنت 44 ألف و97 قراراً لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبى على 558 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبى الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبى على 34 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعى من خلال القومسيون الطبى.

من جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر، تم مناظرة 95 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة بالقاهرة، عن طريق الفيديو كونفرانس.