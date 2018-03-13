video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: إصدار 62 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة خلال أسبوع

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:39 ص
الصحة: إصدار 62 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة خلال أسبوع الدكتور أحمد عماد وزير الصحه





كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 62 ألف و308 قرار للعلاج على نفقة الدولة، فى مختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 145 مليون و256 ألف جنيه، خلال الفترة من 3 إلى 8 من شهر مارس الحالى.
 
وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 14 ألف و 140 قرارا لعلاج مرضى فيروس سى لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.
 
وأضاف " كاظم " أن القرارات تضمنت 44 ألف و97 قراراً لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبى على 558 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبى الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبى على 34 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعى من خلال القومسيون الطبى.
 
من جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل  المرضى  دون تحمل مشقة السفر، تم مناظرة 95 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة بالقاهرة، عن طريق الفيديو كونفرانس.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المجالس الطبية المتخصصة: نصدر من 7 إلى 9 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة يوميًا

الصحة: إصدار 61 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 143 مليون جنيه خلال أسبوع

الصحة

العلاج على نفقة الدولة

فيرس سى




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة