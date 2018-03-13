الصحة: إصابة 25 مواطناً فى حادثى سير بمحافظتى البحيرة والشرقية







كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، إصابة 25 مواطناً فى حادثى سير بمحافظاتى البحيرة والشرقية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث الأول أسفر عن إصابة 16 مواطناً أثر انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى اتجاه القاهره، محافظة البحيرة، حيث تم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.

وأضاف مجاهد أن الحادث الثانى أسفر عن إصابة 9 مواطنين أثر نقلاب أتوبيس بالطريق الدائرى الاقليمى الجديد بلبيس العاشر أعلى كوبرى الاقليمى، محافظة الشرقية، حيث تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، والتأمين الصحى بالعاشر من رمضان.

وأشار مجاهد إلى أن الإصابات فى الحادثيين تراوحت مابين اشتباه نزيف بالبطن والمخ، واشتباه كسور بالعمود الفقرى والساق والساعد، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية بفروة الرأس والوجه، وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.