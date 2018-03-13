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الشركة الألمانية بمحطة إنفينتي: الطاقة الشمسية طوال العام بمصر تجعلها رائدة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:30 م
الشركة الألمانية بمحطة إنفينتي: الطاقة الشمسية طوال العام بمصر تجعلها رائدة محررة اليوم السابع مع المهندس ماركو سيندى





أسوان- ندى سليم
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قال المهندس ماركو سيندى، أحد مهندسى شركة "أى بى فوجت"، الشركة الألمانية المشاركة بمشروع محطة إنفينتى للطاقة الشمسية بقرية بنبان، إن مصر تتميز بمصادر طبيعية أبرزها سطوع الإشعاع الشمسى على أرضها طوال أيام العام، وهو ما يجعلها من الدول الرائدة للاستثمار بها فى مجال الطاقة المتجددة.

 

وفيما يتعلق بتنامى الاستثمارات الألمانية فى مجال الطاقة مؤخرا فى مصر، أوضح أن تنامى حجم الاستثمارات يتوقف على مدى التسهيلات التى توفرها الحكومة المصرية للشركات الاستثمارية للعمل فى بيئة مناسبة.

 

وأوضح " ماركو "، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسبة استهلاك الطاقة المتجددة فى ألمانيا تصل إلى 30% من حجم الاستهلاك من الطاقة، موضحًا أن مشروع اكبر محطة طاقة شمسية بأسوان يعتبر أولى خطوات الحكومة المصرية لاستغلال طاقة الشمس التى تعتبر من أرخص أنواع الطاقة.

 

جاء ذلك خلال تدشين أول محطة لإنتاج الطاقة الشمسية فى قرية بنبان بمحافظة أسوان بتكلفة 2 مليار دولار على مساحة 37 كيلو متر مربع، لتوليد 1465 ميجا وات.

 
 
 

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