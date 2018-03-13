الشرعية اليمنية تسيطر على مناطق بصعدة والتحالف يقصف مواقع للحوثيين بمأرب ولحج







صنعاء (أ ش أ)

تمكنت القوات الشرعية من السيطرة على مناطق قريبة من مدينة صعدة، التى تعد معقلا للمتمردين الحوثيين فى اليمن، خلال الـ 48 ساعة الماضية، فيما قصف طيران التحالف مواقع للمتمردين فى مديرية صرواح بمحافظة مأرب، ومعاقل للحوثيين فى قرية كهبوب فى مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وقالت مصادر يمنية، لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن الشريط الحدودى فى صعدة، شمال غربى اليمن، شهد أيضا تبادلا للقصف المدفعى بين مسلحى ميليشيات الحوثى وقوات التحالف العربى على الحدود مع السعودية.

واستعادت القوات اليمنية مواقع وقرى مطلة على مركز مديرية رازح المتاخمة لصعدة، فى إطار عملية عسكرية واسعة أطلقتها قبل أيام لتحرير المديرية.

وكانت قوات الشرعية قد استعادت السيطرة على "شعب باحواص" و"ظهر البياض" فى مديرية الملاجم، بعد مواجهات مع الحوثيين، أسفرت عن مقتل 9 من المسلحين.