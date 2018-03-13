الشرطة الفلسطينية: العثور على جثة شاب فى ساحة فندق برام الله

الشرطة الفلسطينية: العثور على جثة شاب فى ساحة فندق برام اللهالثلاثاء، 13 مارس 2018 07:07 م
الشرطة الفلسطينية - أرشيفية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق
أفاد الناطق الإعلامى باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤى ارزيقات، بأنه تم العثور اليوم الثلاثاء، على جثة شاب فى ساحة أحد الفنادق بمدينة رام الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا".
وقال ارزيقات إن الشاب من محافظة أريحا ويبلغ 22 عاما من العمر، وإن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق، وبدأ الطب الشرعى بالكشف على الجثمان للوقوف على أسباب الوفاه .
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة