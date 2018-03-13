الشرطة البريطانية: العثور على جثة روسى مقتولا فى لندن







كتب أحمد عبد الرحمن - أ ف ب

أفادت وسائل إعلام بريطانية وروسية أنه عثر على الروسى المقيم فى المنفى نيكولاى جلوشكوف، وهو شريك سابق لرجل الأعمال بوريس بيرزوفسكى، ميتا الإثنين فى ظروف لم تتضح فى لندن.

وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية فى بيان الثلاثاء عن فتح تحقيق "بشكل احترازى وبسبب العلاقات التى كان يقيمها هذا الرجل" لكن بدون الكشف عن هويته.