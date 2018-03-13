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الشباب والرياضة بدمياط توجه مراكز الشباب لتفعيل مبادرة "انزل شارك"

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:45 ص
الشباب والرياضة بدمياط توجه مراكز الشباب لتفعيل مبادرة "انزل شارك" علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط





دمياط - معتز الشربينى
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وجه علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط مراكز الشباب فى مختلف أنحاء المحافظة لتفعيل مبادرة "انزل.. شارك - دى بلدك" التى أطلقها الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى ستقام فى الفترة من 26 حتى 28 من مارس الجارى.

 

وأكد علاء جاد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من المبادرة هو التركيز على مراكز الشباب، تماشيا مع سياسية الوزارة لتفعيل دور الشباب فى المشاركة الانتخابية كواجب وطنى، وأضاف أنه يجب على الشباب الفاعل والمخلص أن يحرص على القيام به، باعتباره المعنى الحقيقى لكلمة المواطنة والانتماء للوطن.


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