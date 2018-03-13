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السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى العجوزة دون إصابات

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:46 ص
السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى العجوزة دون إصابات حريق شقة - صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

 

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حريق شقة

الحماية المدنية

العجوزة




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