السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية فى حلوان دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى حلوان .

انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية بحلوان ، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات ، وتم عملية اخماد الحريق.