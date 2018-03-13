السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية فى حلوان دون إصابات

حريق- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى حلوان .
انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية بحلوان ، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات ، وتم عملية اخماد الحريق.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة