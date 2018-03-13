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السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية فى حلوان دون إصابات

الثلاثاء، 13 مارس 2018 08:31 ص
السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية فى حلوان دون إصابات حريق- أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى حلوان .

 

انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية بحلوان ، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات ، وتم عملية اخماد الحريق.


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