السويدى إليكتريك توقع عقد إنشاء محطة كهرباء بالعاصمة الإدارية بـ1.2مليار جنيه







كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة السويدى إليكتريك، عن فوز إحدى شركاتها التابعة وهى شركة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع المملوكة لها بنسبة 99.8%، بممارسة أعمال إنشاء محطة محولات العاصمة الإدارية الجديدة جهد 500 ك.ف بنظام تسليم المفتاح.

وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيع عقد المشروع بقيمة 1.238 مليار جنيه، على أن يتم تسليم المشروع فى ديسمبر 2018.

كانت شركة السويدى إليكتريك، قد أعلنت أمس عن توقيع عقد شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع -التابعة- تنفيذ مشروع ربط برج العرب - مرسى مطروح بقيمة 2.12 مليار جنيه.