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الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:02 م
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السكة الحديد: إصابة كمسارى بعد إلقاء مجهول حجارة على قطار مطروح الإسكندرية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:00 م
السكة الحديد: إصابة كمسارى بعد إلقاء مجهول حجارة على قطار مطروح الإسكندرية قطار - صورة أرشيفية





كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، إصابة كمسارى قطار 649 اكسبريس مطروح _ الإسكندرية نتيجة قيام مجهولين بإلقاء حجارة على القطار أثناء مروره بين مواصلة المكس والمتراس على خط مطروح _ الإسكندرية.
 
 
وأوضحت الهيئة فى بيان، إنه نتيجة إلقاء مجهول الحجارة على القطار تسبب فى إصابة كمسارى القطار وتم طلب الإسعاف.
 
 
وناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين القاطنين بجوار خطوط السكك الحديدية سرعة الإبلاغ عن أى شخص يقوم بإلقاء حجارة أو يقوم بالعبث فى مهمات وممتلكات السكة الحديد فهى ملك للجميع.
 
 
 

 


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